Яйца подорожали почти на 26%.

В Украине в ноябре в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2020 года – выросли цены на ряд продуктов, в частности цены на подсолнечное масло и сахар выросли на 47,3% и 39,3% соответственно.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

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Также отмечается, что цены на яйца выросли на 25,6%, хлеб подорожал на 18,1%, мясо – на 13%, макароны – на 10,5%.

В то же время фрукты подешевели на 6,4%, а овощи стали дороже на 11,9%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 10% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 15,9% и электроэнергии на 26,5%.

Цены на транспорт выросли на 12,1% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 33,6%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 18,7%, железнодорожном – на 13,2%.

Цены на продукты:

В Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года – фрукты подешевели на 3,9%, а овощи стали дороже на 13,5%.

В ноябре 2021 года украинские фермеры начали стремительно повышать цены на столовую свеклу, которая является одним из основных составляющих так называемого "борщевого набора".

по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в ноябре в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2020 года составляет 10,3%, замедлившись с 10,9% в октябре.

Цена на подсолнечное масло в октябре этого года по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 41,4% - до 62,69 грн за литр. Также существенно выросли цены на сахар (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) и хлеб (на 14%, до 31,57 грн за кг).

По состоянию на 26 ноября 2021 года средняя цена картофеля за две недели выросла на 16% (7,28 грн/кг), свекла подорожала на 13% (10,90 грн/кг), капуста - на 7% (7,31 грн/кг), а помидоры на 11% - 42,33 грн/кг.

Автор: Богдан Слуцкий