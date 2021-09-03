"Золотое" яблочко: взлетят ли цены на любимые фрукты этой осенью

В Украине начался сезон сочных и ароматных яблок, которые всегда были самыми популярными фруктами среди украинцев. Но будут ли они в этом году доступны каждому? Садоводы и эксперты расходятся в прогнозах по ценам: одни ожидают скачка до 70 гривень за килограмм яблок, другие прогнозируют удешевление. УНИАН попытался выяснить, смогут ли украинцы полакомиться яблоками по доступным ценам этой осенью и зимой.

Наступила осень – традиционная пора сбора урожая груш, винограда и изобилия других фруктов. Но, наверное, самые любимые среди украинцев осенние дары – яблоки: из них делают ароматное варенье, шарлотку, да и почти каждый школьник или студент бросает яблочко в рюкзак, чтобы похрустеть на переменке.

Украинские яблоки знают и любят за границей – страна ежегодно экспортирует десятки тонн сочных фруктов в Азию и Европу.

Но неожиданно садоводы и эксперты объявили о возможном скором взлете цен на самый популярный сезонный фрукт, который этой зимой может перестать быть доступным каждому.

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Так, согласно некоторым прогнозам, ближе к холодам украинские яблоки в отечественных магазинах и на базарах могут стоить до 70 гривень за килограмм – небывалая цифра!

Все дело в погоде: в дождях и градах, которые в начале лета обрушились на украинские сады и повредили созревающие фрукты, а также вызвали их болезни.

"Яблочки были еще размером с лесной орех, когда попали под град. Поэтому можно увидеть множество следов от ударов – в этих местах разрушаются клетки плода, он не может нормально расти, чернеет", – рассказывает винницкий агроном Сергей Попельнюк.

Борющиеся с погодными невзгодами садоводы еще в августе спрогнозировали, что стоимость одного килограмма яблок на пике спроса составит порядка 70 гривень.

Сейчас же, собирая уцелевший урожай, им трудно предположить, какой будет цена на их товар ни в начале осени, ни тем более в дефицитный на витамины зимний период.

Погода - не приговор

Обильные дожди и периодические грады этим летом прошли практически по всей территории Украины. Больше всего от непогоды пострадали хозяйства юга и центральных областей.

Но подчеркнем, что град – это точечное явление: в одном саду он может серьезно побить яблоки, а соседний обойдет стороной. К счастью, совсем уж аномальных явлений в этом году не наблюдалось, так что в среднем по Украине ожидается неплохой урожай этих фруктов, лучше, чем в прошлом году. И это хорошо!

"На данный момент прогнозы по урожаю яблок оптимистичны. Хотя в некоторых регионах яблоки частично пострадали от града или заболеваний, однако урожай будет однозначно лучше, чем в 2020 году", – рассказала УНИАН аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

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Тем не менее, качество некоторых сортов осенних яблок остается под вопросом: до конца сентября в Украине ожидается мало солнца, а ночи будут холодными. Все это не позволит яблокам накопить необходимые объемы сахара. Но и не испортит созревающий урожай.

Ценовой прогноз

По словам аграрного аналитика Светланы Литвин, этой осенью средняя цена на яблоки в Украине ожидается в пределах 18-25 гривень за килограмм, в зависимости от сорта и места покупки. Постепенно, к концу сезона, она вырастет до 25-35 гривень.

"Для цен на яблоки характерна ярко выраженная сезонность. В начале осени с получением нового урожая их стоимость всегда снижается – на рынках появляются множество яблок тех сортов, которые не могут длительно храниться и должны быть проданы быстро и недорого", - отметила эксперт.

Ближе к зиме цены начинают расти и достигают пика в марте-апреле, когда заканчиваются запасы яблок на холодильных складах.

Но с учетом оптимистичных видов на урожай, оснований для подорожания яблок аж до 70 гривень за килограмм нет, считает Литвин.

"Предложения яблок в этом году достаточно, соответственно, оснований для столь значительного роста цен – до 70 гривень за килограмм – нет. Разве что речь идет о каких-то уникальных сортах с минимальным предложением в зимне-весенний период", – рассказала Литвин.

Доступные витамины

Хороший урожай яблок будет в этом году не только в Украине, но и во всей Европе, в том числе, в соседней Польше – а это главный поставщик импортных яблок в нашу страну.

Если предложение яблок существенно увеличится за счет поставок недорогих польских фруктов, то цены в украинских супермаркетах и на рынках опустятся до двухлетнего минимума.

"В Украине ожидается очень высокий урожай яблок и цены на уровне 2019 года, когда эти плоды в магазинах стоили 7 гривень за килограмм. При этом яблоки будут в избытке не только в Украине, но и во многих европейских странах", – рассказал президент Украинского плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Если стоимость яблок действительно опустится до 7 гривень за килограмм и будет таковой на протяжении всего сезона, то разница в цене с прошлым годом составит пять раз: осенью-зимой 2020 года яблоки хорошего качества в магазинах стоили в среднем 35 гривень за килограмм.

Но учитывая, что и при такой высокой стоимости спрос на яблоки оставался стабильным, супермаркеты будут не слишком заинтересованы в снижении цен. Особенно в период холодов, когда покупателям хочется витаминов.

В любом случае, если хочется сэкономить и кушать качественные яблоки всю зиму, эксперты советуют закупать их впрок именно осенью, когда цены минимальные. Выбирать нужно зимние сорта яблок, которые могут храниться до полугода – Симиренко, Голден, Фуджи, Айдаред и другие. Правда, при этом надо найти правильное место для их хранения в домашних условиях.

На сегодняшний день отечественные садоводы еще не начали массовый экспорт яблок за границу и ориентируются на покупательную способность украинского потребителя.

Сейчас цены на многие сорта яблок – от 10 до 25 гривень за килограмм, а на оптовых рынках и в регионах их стоимость еще меньше. Так что сварить варенье, испечь шарлотку и просто насытиться витаминами этой осенью будет реально и малозатратно. А вот ближе к зиме цены поднимутся – но до вполне адекватных значений. Без доступных витаминов в холодную пору точно не останемся.

Анна Нагорная

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