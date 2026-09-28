Россияне ударили по складам с продукцией АТБ: что известно о последствиях (фото)

Во время тушения пожара на складах в Киевской области в воздухе обнаружили аммиак.

Сегодня, 28 марта, Россия нанесла удар по складам сети АТБ в Киевской области. Там уничтожено большое количество товаров, которые должны были попасть к потребителям.

Факт попадания в склады компании АТБ подтвердили. Начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко сообщил об этом в комментарии УНИАН, не раскрывая подробностей.

"Да. Подтверждаем попадание в наш склад. Но эту информацию мы не комментируем по соображениям безопасности", – отметил Демченко.

Видео дня

По словам главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко, есть последствия вражеской атаки в Броварском районе. В сообщении в Telegram он сообщил, что в одном из населенных пунктов района в результате атаки возник пожар на территории складского объекта. При этом он отметил, что погибших и пострадавших не было. Вероятно, речь идет именно о складах АТБ.

Также ГСЧС в Киевской области сообщало, что в результате российской атаки в пределах одного населенного пункта Броварского района Киевской области возникли пожары в двух складских помещениях.

На фото, которое демонстрируют спасатели, видно, как ведется тушение пожара на складе, где уцелели бутылки с Кока-колой и банки с пивом. В то же время видны и остатки сгоревшей продукции.

В воздухе обнаружен аммиак

Отмечалось, что к ликвидации одного из пожаров привлечено подразделение радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС. "В ходе проведения химической разведки непосредственно в зоне пожара обнаружено незначительное превышение концентрации аммиака (NH₃). За пределами зоны пожара, в частности в Броварах, превышения не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью населения нет", – говорилось в сообщении.

Атаки России на продуктовые склады – больше новостей

Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты уже атаковали склады двух крупных торговых сетей в Киевской области. В частности, 31 августа был атакован склад Varus в Киевской области. Атака нанесла значительный ущерб: было повреждено и уничтожено большое количество товаров. Тогда в компании предупредили, что возможны задержки с поставками и временное отсутствие отдельных позиций на полках магазинов сети.

Тогда же враг атаковал склады АТБ в поселке Погребы Броварского района. По данным главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко, тогда в области были ранены четыре человека.

Вас также могут заинтересовать новости: