Рада не приняла ни одного постановления об отзыве закона о рынке земли

Ни одно из постановлений не набрало нужного количества голосов.

Верховная Рада на внеочередном заседании не приняла ни одного из поданных депутатами проектов постановлений, которые предлагают отменить решение парламента о принятии закона о рынке земли и блокируют его подписание.

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Как передает корреспондент УНИАН, каждое из 13 постановлений набрало менее 100 голосов “за” при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

3 апреля в Окружной административный суд Киева поступил иск о блокировании закона о рынке земли.

До внеочередного заседания, состоявшегося 13 апреля, депутаты зарегистрировали в Раде 13 проектов постановлений, которые блокируют подписание закона о рынке земли. Ими предлагалось отменить решение парламента о принятии соответствующего закона.