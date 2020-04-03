Рынок земли в Украине: в суд подали иск о блокировании закона

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска.

В Окружной административный суд Киева поступил иск относительно блокирования принятого Верховной Радой в конце марта закона о рынке земли. Об этом сообщается на сайте суда.

Читайте такжеВерховная Рада открыла рынок земли в Украине: что нужно знать (видео)"Суд просят запретить председателю Верховной Рады совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли. В Окружной административный суд города Киева поступило соответствующее заявление об обеспечении иска к подаче искового заявления", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, истец просит суд запретить председателю Верховной Рады и любому из депутатов и работников аппарата парламента совершать любые действия, направленные на подписание Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", принятого 31 марта, его направление на подпись президенту и дальнейшее официальное опубликование закона.

"Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон поддержали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В настоящее время депутаты зарегистрировали в Раде более 10 проектов постановлений, которые блокируют подписание закона о рынке земли. Ими предлагается отменить решение парламента о принятии соответствующего закона.