Аграрный комитет Рады поддержал план приватизации “Укрспирта”

В этом году в Фонд госимущество будет передано 41 предприятие “Укрспирта”, подлежащее приватизации.

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики поддержал план работы по подготовке к приватизации госпредприятия «Укрспирт», предложенный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам совместного заседания.

Согласно сообщению, приватизации подлежит 41 предприятие “Укрспирта”.

“Для реализации этого механизма необходимо завершить регистрацию имущества спиртовых заводов «Укрспирта», имущество передать на приватизацию в Фонд государственного имущества Украины как «отдельное имущество» (пулом основных средств каждого целостного производственного участка), с возможностью не завершать реорганизацию предприятий. Это позволит передать объекты на приватизацию в кратчайшие сроки”, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, до 15 мая текущего года в Фонд госимущества будут переданы первые 36 предприятий “Укрспирта”, в которых имущество полностью или частично зарегистрировано, а до 16 июня – остальные 5 предприятий. После этого фонд подготовит объекты к продаже и выставит их на аукционы через платформу “Prozorro.Продажи”.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 января 2020 года отменил в Украине государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени. Закон также предусматривает приватизацию существующих спиртзаводов.

В Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта», руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает поступления от приватизации "Укрспирта" в 2-3 млрд грн и планирует завершить приватизацию объектов госпредприятия до 1 июля 2021 года.