Рада отменила государственную монополию на производство спирта

Закон вводится в действие с 1 июля 2020 года.

Верховная Рада Украины приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую на отрасль.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщил с трибуны глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, все правки ко второму чтению были учтены.

"Мы внесли несколько чрезвычайно важных уточнений, которые обеспечивают прозрачное производство спирта - это поправка о круглосуточном видеонаблюдении. Также учтена поправка о защите внутренних производителей, то есть об ограничении импорта", - сказал он.

Согласно пояснительной записке, данный документ с 1 января 2020 года отменяет государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени.

В частности, будет предоставлена возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт, в том числе на экспорт, при наличии соответствующей лицензии. Обязательное условие для получения лицензии - установка круглосуточного наблюдения за местом производства.

В то же время, закон вводит ограничения на импорт спирта до 1 января 2024 года - импортировать смогут только уполномоченные Кабинетом министров государственные предприятия. Импорт будет осуществляться по лицензии и не может превышать 10% объема производства спирта на предприятии.

Кроме того, согласно закону, производить алкогольные напитки для реализации на территории Украины до 1 января 2024 года можно будет из спирта, который имеет статус украинского товара в соответствии с Таможенным кодексом.

Также, закон до 1 июля 2021 года вводит обязательство по сохранению рабочих мест в размере 70% от штата на предприятиях, которые подлежат приватизации.

Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования и вводится в действие с 1 июля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 23 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» (№2300).

По данным Офиса президента, за последние 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время, доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.

В Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие «Укрспирт», созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта», руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.