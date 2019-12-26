В декабре овощи борщевого набора подешевели на треть - эксперты

Эксперты связывают это с укреплением гривны по отношению к доллару и евро.

Оптовые цены на импортные огурцы и помидоры в последнюю неделю декабря снизились на 12%, а овощи борщевого набора в Украине подешевели на треть.

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Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы EastFruit со ссылкой на экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака.

По его словам, укрепление курса гривни по отношению к доллару и евро способствовало снижению цен на импортную плодоовощную продукцию.

"Так случилось, например, с тепличными огурцами и помидорами, которые сейчас поступают в Украину почти исключительно из других стран. Снижение оптовых цен на огурцы и помидоры составило 12% по сравнению с прошлым годом, что почти соответствует проценту укрепления украинской валюты", - отмечает эксперт.

С традиционными овощами всё не так однозначно. Неурожай спровоцировал резкий рост импорта картофеля из России, который стоит в полтора раза дороже, чем в это же время годом ранее. При этом предложение других овощей существенно превышает внутренний спрос, в связи с чем морковь и свекла подешевели на 55-60%, лук – на 55%, а капуста – на 44% за год.

"В целом же по картофелю и борщевым овощам снижение цен составило 34%", - сообщил Ярмак.

По словам эксперта, в декабре цены на яблоки выросли на 83% из-за снижения производства, а цены на украинские груши остались без изменений.

Из импортных фруктов наиболее резко выросли цены на мандарины – на 75% за год. Лимоны подорожали на 30%, апельсины – на 17%, а бананы – на 40%.

Как сообщал УНИАН, в текущем маркетинговом году (август 2019 - июль 2020) Украина по состоянию на декабрь увеличила импорт картофеля в 700 раз – до 188 тысяч тонн.

За предыдущий маркетинговый год (МГ, август 2018 - июль 2019) Украина увеличила импорт овощей в два раза по сравнению с 2017/2018 МГ - до 264,1 тысячи тонн.