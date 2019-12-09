Украина продолжает бить рекорды по импорту картофеля из России

Ситуация остаётся плачевной: пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продаётся в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках.

В ноябре 2019 года импорт картофеля в Украину снова обновил очередной рекорд. В этот раз был установлен новый рекорд ноябрьского импорта картофеля. За один месяц в страну было ввезено 46 тысяч тонн картофеля – даже больше, чем в сентябре. И хотя по сравнению с октябрём объёмы импорта снизились в два раза, они превышали объёмы импорта за ноябрь 2018 года в 15 тысяч раз.

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Об этом сообщает портал EastFruit.

"Ситуация остаётся плачевной: пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продаётся в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках. Нельзя винить в этом импортёров – при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка", - говорит руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Он также отмечает, что спрос на продукцию на внутреннем рынке остаётся крайне низким. Это же подтверждает и директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Катерина Зверева.

"Наши картофелеводы жалуются на то, что спрос на их продукцию резко упал, а цены стали снижаться. Но снижение цен не приводит к активизации потребительского спроса, ведь многие потребители закупили картофель впрок ещё в сентябре, когда цены были на треть дороже, чем сейчас, и они продолжают потреблять этот картофель. Многим потребителям, особенно в небольших городах и посёлках, этого картофеля может хватить до весны. А вот потребители крупных городов, скорее всего, начнут более активно интересоваться закупкой картофеля уже в январе-феврале", - говорит Катерина Зверева.

По оценкам аналитиков EastFruit, в октябре-ноябре до половины всех розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию, ввезенную преимущественно из Российской Федерации. В течение первой половины сезона 2019/20 годов (июль-ноябрь 2019), импорт картофеля в Украину уже достиг 188,4 тысячи тонн, что в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона!

"Украинские картофелеводы пока не до конца осознают, что у них осталось лишь около четырёх месяцев для реализации огромных запасов клубнеплодов, находящихся на хранении. Учитывая объёмы импорта, они уже подарили минимум два полных месяца продаж поставщиками из Беларуси и России, причём по самой высокой цене, а сами сейчас вынуждены "толкать" свой картофель дешевле, но он всё равно практически не продаётся, потому что импортёры могут себе позволить и дальше снижать цены. Ведь сейчас на дворе декабрь, а импортный картофель продолжает активно поступать на рынок", - говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Крупнейшим импортёром товарного картофеля в мире является Бельгия. Ввозит она ежегодно более 2 миллионов тонн картофеля из соседних стран: Франции, Германии, Нидерландов и Великобритании для дальнейшей переработки и экспорта готовой продукции с добавленной стоимостью. Аналогично поступают и Нидерланды, однако они не только перерабатывают картофель, но и реэкспортируют его в свежем виде.

Крупнейшим же мировым импортёром товарного картофеля вне Евросоюза является Россия, которая ввозит более полумиллиона тонн клубнеплода в год, преимущественно из Египта, Азербайджана и Китая. Самое интересное, что Украина сейчас закупает картофель у крупнейшего импортёра.