Темпы уборки зерновых в этом году на 21% превышают прошлогодние

При этом сбор ранних зерновых и зернобобовых в этом году увеличился на 38,7% за счет озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя, а также благодаря повышению урожайности этих культур.

Темпы уборки ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса в текущем году на 21% превышают прошлогодние, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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"По состоянию на 30 июля 2019 года уже обмолочено более 10 миллиона га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса. Темпы уборочных работ превышают прошлогодние на 21%, или 1,7 миллиона га", - сказано в сообщении.

По данным ассоциации, в текущем году сбор ранних зерновых и зернобобовых культур увеличился на 38,7% по сравнению с аналогичной датой прошлого года за счет озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя, а также благодаря повышению урожайности этих культур.

В частности, в текущем году темпы уборочных работ озимого ячменя ускорились на половину по сравнению с прошлым годом благодаря одновременному дозреванию озимых и яровых зерновых культур из-за высоких температур в июне этого года. Кроме того, по состоянию на 30 июля намолочено на треть больше озимого рапса.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.