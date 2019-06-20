В Украине начали уборку ранних зерновых
Аграрии шести украинских областей по состоянию на 20 июня начали уборку ранних зерновых культур, намолотив 404 тысячи тонн зерна нового урожая на площади 133 тысячи га, или 1% к прогнозу, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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"По состоянию на 20 июня в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях аграрии начали уборку ранних зерновых культур", - сказано в сообщении.
Так, аграрии намолотили 404 тысячи тонн зерна нового урожая на площади 133 тысяч га, или 1% к прогнозу, при урожайности 30,3 ц/га.
В частности, озимой пшеницы намолочено 49 тысяч тонн на площади 17 тысяч га при урожайности 29,1 ц/га; ячменя - 341 тысяча тонн на площади 109 тысяч га, или 4% к прогнозу, при урожайности 31,3 ц/га; гороха - 14 тысяч га на площади 7 тысяч га, или 3% к прогнозу, при урожайности 18,2 ц/га.
Кроме того, озимого рапса намолочено 6 тысяч тонн на площади 4 тысячи га при урожайности 15,3 ц/га.
Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.
Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.