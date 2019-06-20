В Украине начали уборку ранних зерновых

Уборочная кампания началась в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Аграрии шести украинских областей по состоянию на 20 июня начали уборку ранних зерновых культур, намолотив 404 тысячи тонн зерна нового урожая на площади 133 тысячи га, или 1% к прогнозу, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"По состоянию на 20 июня в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях аграрии начали уборку ранних зерновых культур", - сказано в сообщении.

Так, аграрии намолотили 404 тысячи тонн зерна нового урожая на площади 133 тысяч га, или 1% к прогнозу, при урожайности 30,3 ц/га.

В частности, озимой пшеницы намолочено 49 тысяч тонн на площади 17 тысяч га при урожайности 29,1 ц/га; ячменя - 341 тысяча тонн на площади 109 тысяч га, или 4% к прогнозу, при урожайности 31,3 ц/га; гороха - 14 тысяч га на площади 7 тысяч га, или 3% к прогнозу, при урожайности 18,2 ц/га.

Кроме того, озимого рапса намолочено 6 тысяч тонн на площади 4 тысячи га при урожайности 15,3 ц/га.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.