Горное озеро в Зеленогорье сейчас напоминает лужу.

В оккупированном Россией Крыму обмелело еще одно озеро, в это раз в селе Зеленогорье.

Село находится на Южном берегу Крыма в долине реки Арпат, и до 1944 года оно имело такое же название.

Как сообщается на странице "RoksolanaToday & КримUA" в Twitter, горное озеро в этом селе сейчас напоминает лужу.

"Село Арпат. Озеро стремительно обмелело, больше похоже на лужу", - сказано в сообщении.

Горное озеро в Зеленогорье

Это горное озеро, расположенное в окрестностях села Зеленогорье, еще называют Панагия (так же называется урочище, где они находятся), а в народе оно именуется "Изумрудное озеро Крыма".

Озеро имеет ледниковое происхождение. Основным источником озерных вод является река Кушень-Узень. Вода в нем прозрачная и холодная в течение года. Уровень воды в нем отличается в зависимости от времени года. Озеро можно назвать глубоководным - в половодье его глубина может достигать до 10 метров, но в самые жаркие месяцы вода отступает от берегов на 4-6 метров.

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Засуха в Крыму: что известно

С 2020 года в оккупированном Россией Крыму из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Ситуация с водоснабжением там с тех пор постоянно ухудшается.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Александр Топчий