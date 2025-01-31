Обычно эти цветы начинают цветение только весной.

Из-за аномально теплой зимы в Карпатах начали прорастать крокусы, которые обычно расцветают весной. Соответствующими кадрами в соцсетях делятся местные жители.

"Друзья, не поверите. Сегодня, 31 января 2025 года. Мы вышли в долину, и что мы увидели? Первые брындуши, крокусы - по-разному их называют. Вот последствия глобального потепления", - рассказывает на видео местный житель Роман Клим.

По его словам, цветы нашли в долине Борсучина, что недалеко от туристического центра Ворохта на Ивано-Франковщине.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, из-за аномального тепла в Киеве фиксируют новые температурные рекорды. По данным метеорологов, в четверг минимальная температура воздуха в столице составила 3°С, что на 0,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты, зафиксированного в 2002 году.

Впрочем, уже начало февраля принесет в Украину заметное похолодание с осадками. Причем изменение погоды одновременно затронет почти всю территорию страны.

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