Осадки 1 февраля ожидаются в центральных, южных и восточных областях, а также в Карпатах.

На выходных в Украине похолодает, однако еще останутся "плюсы". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в течение 1 и 2 февраля в Украине максимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов. Только в южной части в субботу еще задержится высокая температура воздуха, будет в пределах +8...+12 градусов.

"Однако тенденция к похолоданию касается всех частей Украины", - акцентирует Наталья Диденко.

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В субботу, по ее прогнозу, преимущественно дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке. На западе и севере ожидается плотная облачность, только в Карпатах возможен мокрый снег.

Погода в Киеве - прогноз на выходные

На выходных в Киеве будет преобладать облачная погода, однако будет без существенных осадков. В субботу ожидается в столице +5 градусов, а в воскресенье температура снизится до +3 градусов.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что на выходных в Украине станет холоднее, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозу нашего сайта, уже 1 февраля температура значительно снизится. В конце недели по всей стране столбики термометров покажут от +1° до +6°, а на западе страны ночью ожидается небольшой мороз до -2°

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