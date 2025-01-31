Температура в столице соответствует началу апреля.

Новые температурные рекорды зафиксировали в Киеве 30 января. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в четверг в столице зафиксировали сразу три рекорда суточной температуры воздуха.

В частности, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 3,0°С, что на 0,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2002 года.

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Также после полудня температура достигла показателя в +11,6°С. Это на 3,7°С выше чем в том же 2002 году.

В то же время, по данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 6,5°С. Это выше предыдущего рекорда 2002 года на 1,4°С и выше климатической нормы на 10,7°С.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 2 апреля", - говорят синоптики.

Последние дни января в Киеве оказались очень теплыми. Несколько дней подряд в столице фиксируют температурные рекорды. В частности, 26 января воздух в Киеве прогрелся до +7,4°С. Это на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021 года.

27 января среднесуточная температура воздуха в столице оказалась на уровне 5,9°С. Это выше предыдущего рекорда 1902 года на градус и выше климатической нормы на 9,8°С.

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