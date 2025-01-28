В Киеве второй день подряд фиксируют новые температурные рекорды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В частности, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 27 января в столице зафиксировали сразу два температурных рекорда.
"Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 5,1°С, что на 2,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 1902 года", - говорят синоптики.
Также среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 5,9°С. Это выше предыдущего рекорда 1902 года на 1,0°С и выше климатической нормы на 9,8°С.
"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует концу марта", - говорят синоптики.
Аномальное тепло в Киеве
26 января в Киеве зафиксировали первые в этом году рекорды температуры. В частности, в столице воздух прогрелся до +7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021 года.
Также среднесуточная температура воздуха составила 4,7°С. Это выше предыдущих рекордов 1902 и 1999 годов на 1,4°С и выше климатической нормы на 9,7°С.