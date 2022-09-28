В столице возможны туманы и незначительное повышение температуры воздуха.

Жителей Киева предупредили о загрязнении воздуха. В отдельных районах норма превышена более чем в три раза.

Об этом говорится в еженедельном отчете Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что с 19 по 24 сентября в воздухе в столице Украины зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

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взвешенных веществ – в 1,0-1,1 раза на площадях Бессарабской и Победы;

оксида углерода – в 1,0-1,3 раза на проспекте Победы в районе метро Святошино, в 1,7 раза – там же 22 сентября;

диоксида азота – в 3,2-3,5 раза на площади Победы и ул. Каунасской 20 сентября, в 2,0-3,0 раза – на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, проспектах Оболонском и Победы, в 1,0-1,9 раза – на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37;

формальдегида – в 2,0-2,7 раза по ул. Академика Стражеско, площадях Победы и Бессарабской, бульваре Леси Украинки, ул. Каунасской, проспекте Победы, Демеевской площади, в 1,3-1,8 раза – по ул. Александра Довженко в районе метро Шулявка, ул. Попудренко, Оболонском проспекте, в районе Гидропарка, а именно возле моста Метро, в 1,0-1,1 раза – на проспекте Науки.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве возможны туманы и незначительное повышение температуры воздуха, что не будет способствовать рассеиванию вредных примесей.

В Минздраве рекомендовали жителям столицы:

меньше выходить на улицу;

плотно закрывать окна;

пить больше жидкости;

проводить влажную уборку.

Это особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями дыхательных путей, пожилых людей и детей.

Загрязгнение воздуха в Киеве - что известно

28 августа стало известно, что в Вышгородском районе загорелся торф и в Киеве ощущался запах дыма. Позже в ГСЧС сообщили, что в столице и Киевской области наблюдалась мгла и это явление не является аномальным или опасным.

По состоянию на 2 сентября в украинской столице наблюдается сильное задымление. По данным спасателей, эта ситуация осложняется сезонным явлением - метеорологической дымкой. Жителей города призвали сохранять спокойствие.

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