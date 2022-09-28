Жителей Киева предупредили о загрязнении воздуха. В отдельных районах норма превышена более чем в три раза.
Об этом говорится в еженедельном отчете Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Отмечается, что с 19 по 24 сентября в воздухе в столице Украины зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:
- взвешенных веществ – в 1,0-1,1 раза на площадях Бессарабской и Победы;
- оксида углерода – в 1,0-1,3 раза на проспекте Победы в районе метро Святошино, в 1,7 раза – там же 22 сентября;
- диоксида азота – в 3,2-3,5 раза на площади Победы и ул. Каунасской 20 сентября, в 2,0-3,0 раза – на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, проспектах Оболонском и Победы, в 1,0-1,9 раза – на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37;
- формальдегида – в 2,0-2,7 раза по ул. Академика Стражеско, площадях Победы и Бессарабской, бульваре Леси Украинки, ул. Каунасской, проспекте Победы, Демеевской площади, в 1,3-1,8 раза – по ул. Александра Довженко в районе метро Шулявка, ул. Попудренко, Оболонском проспекте, в районе Гидропарка, а именно возле моста Метро, в 1,0-1,1 раза – на проспекте Науки.
По данным Укргидрометцентра, в Киеве возможны туманы и незначительное повышение температуры воздуха, что не будет способствовать рассеиванию вредных примесей.
В Минздраве рекомендовали жителям столицы:
- меньше выходить на улицу;
- плотно закрывать окна;
- пить больше жидкости;
- проводить влажную уборку.
Это особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями дыхательных путей, пожилых людей и детей.
Загрязгнение воздуха в Киеве - что известно
28 августа стало известно, что в Вышгородском районе загорелся торф и в Киеве ощущался запах дыма. Позже в ГСЧС сообщили, что в столице и Киевской области наблюдалась мгла и это явление не является аномальным или опасным.
По состоянию на 2 сентября в украинской столице наблюдается сильное задымление. По данным спасателей, эта ситуация осложняется сезонным явлением - метеорологической дымкой. Жителей города призвали сохранять спокойствие.