Зафиксировано перемещение воздушных масс с севера, северо-востока, из районов, где некоторое время не было осадков.

В Киеве и области наблюдается мгла, но это явление не является аномальным или опасным.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по информации Укргидрометцентра, по состоянию на 19:00 территория Украины находится в малоградиентном поле со слабым ветром и низкой влажностью.

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"Сейчас в Киевской области и г. Киеве отмечается мгла. Мгла - это атмосферное явление, которое заключается в ухудшении метеорологической дальности видимости в нижнем слое атмосферы за счет подвешенных частиц пыли, дыма, гари", - говорится в сообщении.

В ГСЧС заметили, что происходит перенос воздушных масс с севера, северо-востока, из районов, где определенный промежуток времени отсутствовали осадки.

"Это явление не является каким-то аномальным или опасным", - заверили в Службе.

Напомним, ранее сегодня, 28 августа, Киевская городская государственная администрация сообщила, что в Киевской области произошло возгорание торфа, киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

"В Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице", - призвали в КГГА.

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