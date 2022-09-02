Радиационный фон в городе находится в норме.

В Киеве на данный момент наблюдается сильное задымление воздуха.

"Это задымление вызвано пожаром в Киевской области, а именно, в с. Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация 1 очага торфяного пожара", - сообщили в ГСЧС Украины.

По данным спасателей, эта ситуация осложняется сезонным явлением - метеорологической дымкой.

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До улучшения ситуации с состоянием воздуха киевлянам рекомендовано:

закрыть окна дома;

не выходить лишний раз на улицу;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Спасатели призывают граждан сохранять спокойствие. "Ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируемая", - сообщают они.

По состоянию на 8:00 уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве очень высокий на правом берегу и средний на левом. Также на правом берегу города наблюдается задымленность.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, причиной ухудшения состояния воздуха являются пожары в Киевской области, в частности в Вышгородском, Бориспольском и Обуховском районах.

Людям рекомендовали также отказаться от длительных прогулок и пить больше воды. В случае ухудшения самочувствия, обратиться к врачу.

В пресс-службе добавили, что радиационный фон в городе в норме.

Следить за состоянием воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке. Также информация о состоянии воздуха доступна в приложении "Киев Цифровой".

По данным мирового рейтинга по качеству воздуха, Киев оказался на втором месте по загрязнению.

Напомним, 28 августа, стало известно, что в Вышгородском районе загорелся торф и в Киеве ощущался запах дыма.

Позже в ГСЧС сообщили, что в столице и Киевской области наблюдалась мгла и это явление не является аномальным или опасным.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий предупреждал, что в Киеве было зафиксировано превышение уровня загрязнения воздуха. Чиновник утверждал, что "беспокоиться не нужно".

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