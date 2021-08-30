Это происходит из-за соответствующих погодных условий.

На Херсонщине в лимане в Белозерском районе люди через массовый мор рыбы собирали ее руками и лопатами.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Рыба - бычки, караси, таранька, маленькие судаки и осетры - оказались на мели. Там они плотным слоем покрыли побережье лимана.

По словам местных жителей, за лето такое происходит по несколько раз. Объясняется это тем, что в лиман заходит морская вода и вытесняет пресноводную рыбу к берегу. Способствуют этому явлению жара, ветер и перепад температур. Рыбу местные жители собирают быстро: какую-то едят сами, другой кормят домашних животных.

"Сколько рыбы, это ужас просто", - говорит очевидица, снявшая на видео ее массовый мор.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области поверхность Тилигульского лимана была усеяна дохлой рыбой. Из-за этой проблемы под угрозой оказались пляжи в соседнем курортном поселке Коблево.

До этого жители Одессы массово жаловались на ужасный запах, распространившийся по городу. Со временем источником неприятного запаха эксперты назвали водоросли гниющих на побережье. Также не исключалось, что источником запаха мог стать Хаджибейский лиман, где было зафиксировано "цветение" воды.

Автор: Юрий Годован