Аварий в канализационной системе не обнаружено.

В Одессе источником неприятного запаха могут быть гниющие на побережье водоросли.

Как сообщили некоторые интернет-ресурсы со ссылкой на Одесский областной лабораторный центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, источником запаха, на который сегодня жаловались местные жители, могут быть водоросли.

"Скорее всего, причиной стали водоросли, которые сейчас лежат на пляжах в пределах города. В местах, где нет циркуляции воды, эта масса стала отмирать и издавать отвратительный запах", - предполагают экологи.

Также, не исключено, что источником запаха мог стать Хаджибейский лиман, где было зафиксировано "цветение" воды.

В компании "Инфоксводоканал" УНИАН сообщили, что каких-либо канализационных утечек или аварий в системе, которые могли бы привести к такому явлению (запаху), в настоящее время нет.

"Инфоксводоканал" не имеет никакого отношения к происходящему (запаху – УНИАН)", - заявили в пресс-службе предприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня жители разных районов Одессы жаловались на распространившийся неприятный запах. Его сравнивали с канализационными отходами и сероводородом.

Автор: Лариса Козовая