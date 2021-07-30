Поверхность водоема усеяна мертвой рыбой.

В Одесской области на Хаджибейском лимане наблюдается массовый мор рыбы.

Об этом в Facebook сообщил руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

По его словам, мор наблюдается со вчерашнего дня на участке побережья Хаджибейского лимана напротив поселка Нати.

"Сотни молодых особей толстолобика, белого амура, карпа и пеленгаса плавают кверху брюхом. Наиболее вероятная причина – цветение цианобактерий (сине-зеленые водоросли – УНИАН) вследствие чрезмерной эвтрофикации (насыщение биогенными элементами – УНИАН) водоема", - написал Балинский.

Он утверждает, что основным источником эвтрофикации лимана являются стоки станции биологической очистки "Северная", которая находится на балансе предприятия "Инфоксводоканал", обеспечивающего в Одессе водопоставку и водоотвод.

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Автор: Лариса Козовая