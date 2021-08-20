Из-за проблемы под угрозой оказались пляжи в Коблево, предупредил эксперт.

В Одесской области возле Тилигульского лимана наблюдается массовый мор рыбы.

Сейчас наблюдается замор на канале, который соединяет Тилигульский лиман с Черным морем, написал руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский в Facebook.

По его словам, эколог отмечает, что поверхность полностью усеяна дохлой атериной – промышленной рыбой.

"Замор наблюдается уже несколько дней. Развивается гнилостный процесс. Ситуация представляет опасность, в том числе для курорта Коблево (Николаевская область – УНИАН). При таком количестве органики возможно развитие болезнетворных бактерий", – отметил общественник.

По его данным, причина в неправильном проектировании и строительстве вышеназванного канала. Балинский утверждает, что на сооружение канала из Одесского областного бюджета затрачено уже более 59 млн. Грн, также открыто в связи с хищением средств при строительстве несколько уголовных производств.

"При этом, работы проводятся на протяжении почти четырех лет и большую часть летнего времени шлюзы (канала – УНИАН) находятся в закрытом состоянии, что в первую очередь и является причиной заморов. К тому же, конструктивные недочеты привели к постоянному замыванию канала песком и невозможности в связи с этим осуществлять управление шлюзами...", – сообщил Балинский.

Он считает, что изначально проектирование велось с расчетом того, на канале намеревались организовать промышленное браконьерство – перекрывать в определенное время выход рыбы в море, чтобы отлавливать ее в огромном количестве. По данным общественника, к этому причастны отдельные депутаты Одесского областного совета.

Автор: Лариса Козовая