Запах похож на сероводород или содержимое канализационной системы.

В Одессе жители жалуются на жуткий запах, распространившийся сегодня днем почти по всему городу.

Как передает корреспондент УНИАН, запах, напоминающий канализационные отходы, ощущается на микрорайоне Черемушки.

Также местные жители пишут в соцсетях, что он присутствует в центре города, на Молдаванке и Пересыпи.

"В центре города очень воняет (похоже на сероводород)... Улицы Балковская, Маловского – ужасный запах – то ли канализации, то ли чего похуже, дышать невозможно", - пишут одесситы.

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В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что тоже ощущают запах, но пока информацией о его происхождении не располагают.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области на Хаджибейском лимане наблюдается массовый мор рыбы. По данным экологов, основным источником эвтрофикации лимана являются стоки станции биологической очистки "Северная", которая находится на балансе предприятия "Инфоксводоканал", обеспечивающего в Одессе водопоставку и водоотвод.

Автор: Лариса Козовая