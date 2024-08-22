Из-за того, что в акватории есть соли тяжелых металлов, людям советуют воздержаться от потребления определенных морепродуктов.

Большое количество рыбы, которое сейчас наблюдается в Черном море возле Одессы, может свидетельствовать о том, что после теракта на дамбе Каховской ГЭС популяция восстановилась и значительно увеличилась. Об этом сообщил руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский, который много лет наблюдает за Одесским заливом.

"Такого большого количества кефали не видел здесь за всю историю своих наблюдений, с начала 2000-х. Кефаль в Черном море - это по меньшей мере шесть видов рыбы. Лобан - самая большая из них", - рассказал Балинский.

Он показал на своем видео стайку аборигена-сингула, а также гостроноса и пеленгаса.

"В то же время большая кефаль держится осторожно и не подпускает к себе сверху - необходимо нырнуть и оказаться на одном "горизонте" с ней или залечь на дно", - рассказывает эколог.

По его словам, охотники используют муляж кефали и иногда часами подстерегают рыбу, задерживая дыхание на дне.

"Очень интересный и сложный объект для спортивной подводной охоты. Часто даже будучи смертельно раненной, рыба вырывается и стремительно уносится прочь. Черноморская кефаль очень вкусная промышленная рыба, которая всегда пользуется спросом...", - объясняет Балинский.

Также он отмечает, что барабуля черноморская или султанка - донная рыба с интересным поведением. Она постоянно копается своими усами в почве, поднимая облака мути. В этом году численность промышленной султанки также обращает внимание. Наблюдается ставрида, одесский бычок, который является собирательным названием для примерно десяти видов донных территориальных рыб.

"Бычки в Одесском заливе также быстро восстанавливают свои популяции после экоцида в результате подрыва Каховской плотины", - констатирует эколог.

В то же время он предупреждает, что в некоторых гидробионтах обнаружены очень высокие концентрации ионов тяжелых металлов пестицидов и других токсичных веществ.

"Это указывает на долговременные последствия Каховской диверсии... Также круглогодичный выброс всего объема сточных вод в последнее время очень усложняет экологическую ситуацию уязвимого Одесского залива. Поэтому я бы советовал пока воздержаться от употребления в пищу по меньшей мере местных мидий и рапанов", - говорит специалист.

В качестве доказательства неблагоприятной экологической ситуации в Одесском заливе он показал пескарку серую (морская мышь), которую нашел мертвой. Эта рыба занесена в Красную книгу Украины.

"Постоянные пожары как следствие войны и масштабного потепления меняют ландшафт всего Северного Причерноморья. Большая часть Одесской области вообще попадает в климатические условия полупустыни. Море значительно смягчает микроклимат Одессы, улучшает циркуляцию воздуха", - добавил Балинский.

Экологическая ситуация в Черном море из-за теракта на Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что стало причиной масштабной техногенной катастрофы. Искусственное наводнение затопило десятки населенных пунктов на правом и левом берегах Днепра, водой было сорвано тысячи тонн почвы вместе со всеми живыми существами, растениями и тому подобное. Все это попало в акваторию Черного моря, где фиксировали загрязнение воды и масштабные заморные процессы.

В июле 2024 года биолог Владислав Балинский заявил, что наблюдает восстановление определенных популяций морских обитателей, в частности черноморской атерины, хамсы и кефали.

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