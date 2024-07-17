Одесский эколог Владислав Балинский исследовал, как жаркая погода и подрыв Каховской ГЭС повлияли на многообразие биоресурсов Черного моря.

Одесский эколог, глава общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский констатирует, что из-за чрезмерной жары в Черном море начинаются заморные процессы, однако вместе с тем количество разнообразия биоресурсов поражает. О своих впечатлениях после дайвинга он рассказал в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

"Последний раз я нырял в водах Одесского залива, прогретых до 29 градусов, в далеком 2010 году. Тогда для прибрежных морских экосистем все закончилось печально - масштабным заморным процессом, который привел к гибели тысяч тонн мидий и других гидробионтов. Первые признаки заморных процессов сегодня уже наблюдаются на уровне придонных слоев на глубине более трех метров", - отмечает специалист.

Он говорит, что в прошлом году, после теракта на Каховской ГЭС на морском дне наблюдалось огромное количество растительных остатков.

"Химические и органические загрязнители, накопленные в нижнем течении Днепра после экоцида россиян были вынесены в Черное море. Сегодня на дне все еще попадается большой строительный или бытовой мусор. Органики в таком количестве на дне уже не наблюдается", - признает специалист.

При этом, как заявляет эколог, едкий запах сероводорода на некоторых пляжах Одессы и пузырьки со дна показывают, что часть органики разлагается в бескислородной среде. Это увеличивает вероятность заморных процессов и локальную концентрацию парникового газа в атмосфере.

В то же время Балинский отмечает, что на фоне этого в море происходит буйство жизни и красок. Он надеется, что ветер своевременно будет подбрасывать холодную воду из глубин и массовых заморных процессов в этом году удастся избежать.

Эколог описывает многообразие биоресурсов, которое увидел собственными глазами, отмечая, что поражен многочисленными стаями рыб.

"Ход черноморской атерины - это завораживающее зрелище. В этом году рыбы много как никогда. Стаи атерины, хамсы и кефали, малек саргана. В пределах Одессы сегодня запросто можно встретить морского языка, калкана или ската-хвостокола. Я уже не говорю, что после массовой гибели вследствие подрыва Каховской дамбы, ускоренными темпами начал наращивать свою численность бычок и другие оседлые аборигенные виды", - подчеркивает эколог.

По его словам, этим летом он не наблюдает пиков численности мелких ракообразных, креветки тоже стало меньше, однако количество краба травяного и других крупных ракообразных существенно не снизилось.

"Прогрев нижних слоев воды, а я зафиксировал 26 градусов по Цельсию на глубине 5 метров, спровоцировал еще один интересный и зрелищный биологический процесс. Многочисленные и подвижные, как ртуть, бесцветные шарики на морском дне - это кладки многощетинковых червей. Так выглядит начало очередного жизненного цикла полихет (класс червей - УНИАН)...", - рассказал биолог.

Также он встретил на дне хищного гребневика Берое. Специалист считает, что это существо имеет вид межгалактического космического корабля из фильма "Звездные войны".

"Вполне вероятно, что именно благодаря этому герою мы наблюдаем постепенное восстановление численности черноморских рыб. Берое питается другим видом гребневика вселенца - мнемиопсисом (этот гребневик напоминает медузу - УНИАН). Попав в Черное море в начале восьмидесятых, мнемиопсис, при отсутствии естественных хищников, начал пожирать весь доступный зоопланктон, замкнув таким образом все пищевые цепочки на себе...", - объясняет эколог.

Кроме того, Балинский увидел огромных медуз - корнеротов. По его словам, эти существа поражают размерами и многообразием цветов, однако являются токсичными. Во время съемок видео Балинский получил несколько ожогов, заверив, что они безвредны.

Последствия подрыва Каховской ГЭС для Черного моря

В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что стало причиной масштабной техногенной катастрофы. Искусственное наводнение затопило десятки населенных пунктов на правом и левом берегах Днепра. Погибли люди, водой были сорваны тысячи тонн грунта вместе со всеми живыми существами и растениями. Были размыты АЗС, химические склады, скотомогильники, выгребные ямы и тому подобное. Все это попало в акваторию Черного моря, где фиксировали загрязнение воды и масштабные заморные процессы.

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