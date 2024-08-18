На конском помете процветают специфические виды грибов и насекомых.

Диких лошадей из латвийских заповедников поселили в дельте реки Дунай в рамках мероприятий по ревайлдингу для поддержания естественного выпаса - животные, которые являются потомками тарпанов, приносят много пользы, в том числе уменьшают риски пожаров.

Об этом сообщили в природоохранной организации Rewilding Ukraine, которая также обнародовала захватывающее видео. На нем зафиксировано стадо животных, которые "гуляют" и пасутся на новом месте проживания - в заповедной зоне в Одесской области. В стаде есть и малыши.

Говорится, что, выпасаясь, роя и катаясь по земле, эти животные создают луга, которые привлекают птиц, насекомых, земноводных и других животных. Они создают пространство для различных растений и контролируют чрезмерную растительность, уменьшая риск пожаров.

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"На конском помете процветают специфические виды грибов и насекомых, также в нем прорастают различные семена", - рассказали экологи.

Также обращается внимание на то, что лошади могут срезать траву близко к земле, поэтому в сочетании с водяными буйволами, которых также поселили в заповедной зоне, влияние естественного выпаса становится еще большим. Как и их предок, вымерший тарпан, дикие лошади крепкие, могут пережить суровые зимы и защищаться от хищников.

Другие новости об экологии

На острове Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике в мае поселились шесть водяных буйволиц - странных животных доставили в Одесскую область за сотни километров. Они привезены из Закарпатья, эти величественные животные дополнили существующее стадо, которое уже хорошо приспособилось к природе дельты Дуная и ежегодно пополняется малышами.

Водяные буйволы поселились на острове Ермаков в 2019 году в рамках усилий по ревайлдингу. Они помогают восстановить процесс естественного выпаса, создают мозаичные ландшафты, способствуют обогащению биоразнообразия острова, и привлекают туристов в регион.

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