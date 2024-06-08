Если Москва добровольно не возместит убытки по формальной претензии, дело будет передано в суд.

Украинская госкомпания "Укргидроэнерго" готовит иск против России о возмещении ущерба, причиненного гидроэлектростанциям ракетными ударами. Также с России хотят взыскать компенсацию за уничтожение Каховской ГЭС.

Как рассказала директор юридического департамента Укргидроэнерго Юлия Толчинина-Бурунская, компания "активно готовится" подавать иски в национальные суды Украины, для чего ведется сбор доказательств и делается оценка причиненных убытков – не только прямого ущерба, но также потерянной прибыли и расходов на защиту гидроэнергетических объектов.

По делу о разрушении Каховской ГЭС компания будет отдельно подавать иск в международный инвестиционный арбитраж.

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"Мы производили расчеты. Это утрата самой станции, это утрата выгоды. Это примерно 2,5 миллиарда евро. Мы готовим иск в Россию и уже направили им уведомление, претензию по уплате этой суммы, и если в течение полугода не происходит возмещения, мы будем подавать иск в международный арбитражный суд. Мы нашли возможность, как проинформировать Россию – сделали это с помощью европейских друзей. И отметим, что и канцелярия их, и президент их, и МИД, и все структуры, которые должны получить эту претензию, они получили", – заявил в интервью DW гендиректор Укрэнерго Игорь Сирота.

Отмечается, что компания уже подала иск в Европейский суд по правам человека, и сейчас украинские дипломаты и юристы вместе с международными партнерами работают над созданием международного механизма компенсации.

Разрушение Каховской ГЭС: последние новости

Как писал УНИАН, "Укргидроэнерго" подготовило проект строительства временного гидросооружения на месте разрушенной россиянами Каховской гидроэлектростанции. Он уже готов для реализации, но для запуска проекта нужно сперва выгнать россиян с левого берега Днепра.

Тем временем территория бывшего Каховского моря быстро зарастает лесом. По словам экологов, если водохранилище не будет восстановлено, этот лес пройдет через несколько этапов своей эволюции.

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