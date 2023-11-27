Пара пингвинов подняла шум возле станции "Академик Вернадский".

Возле антарктической станции "Академик Вернадский" сняли чувствительное видео о паре пингвинов, которые не могут дождаться появления на свет своих деток.

Кладку птицы сделали на острове Галиндез еще в начале ноября. С тех пор пингвины высиживают яйца и ожидают вылупления пингвинят. Событие прогнозируют на начало декабря, сообщает Национальный антарктический научный центр в своем Facebook.

По данным специалистов, пополнение ожидается в семействе антарктических пингвинов. Обычно в дикой природе они откладывают по два яйца за одну кладку: самец и самка высиживают их по очереди.

Возле "Вернадского" удалось заснять момент, когда пингвины издают редкие звуки в ожидании будущих детенышей. Из-за уникальной "мелодии" их также называют "ослиными".

В Британии родилась редкая носорожка

12 ноября в Честерском зоопарке (Великобритания) произошло событие - родилась редкая носорожка, которая принадлежит к подвиду африканского восточного черного носорога. Видео с появлением малышки и детали о ее первых шагах в мире опубликовал The Gardian 22 ноября. Отмечалось, что мамой стала носорог Зури, которая удивилась работникам зоопарка нетипичным временем родов.

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