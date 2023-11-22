Этот вид африканского носорога находится на грани исчезновения в мире.

В Честерском зоопарке (Великобритания) в этом месяце произошло удивительное событие - на свет появился детеныш черного восточного носорога. Это редкий африканский подвид, который находится на грани исчезновения.

Момент появления малыша сняли на видео, его показал The Gardian. По данным СМИ, пополнение произошло в семействе носорогов, которые были неразлучными с первых дней своего появления в зоопарке.

Новоявленная мама-носорог Зури родила малыша на 15 месяце беременности, 12 ноября. Маленьким носорогом оказалась девочка. Роды произошли днем около 14:45. Благодаря этому работникам зоопарка удалось запечатлеть момент на камеру.

По словам менеджера команды зоопарка Эммы Эвисон, рождения малыша все ждали с нетерпением.

"Для носорога довольно необычно рожать средь бела дня, мы не ожидали, что это произойдет прямо перед нами, когда мы будем заниматься своими делами. Видеть воочию, как ребенок благополучно появляется на свет, было невероятной привилегией для нас", - прокомментировала она.

Сейчас маму с малышом почти не разлучают. Они с радостью проводят время вместе. Носорог регулярно питается и постепенно набирает в весе и росте.

"Она очень любопытна и полна энергии, и это очень приятно видеть", - добавила Эвисон.

Восточный черный носорог - редкость, которую теряет мир

Восточный черный носорог внесен в список Международного союза охраны природы (МСОП) как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Очень высока вероятность того, что вскоре мир может навсегда потерять этот подвид в популяции, если не перестанет уничтожать и охотиться на носорогов.

Более века на носорогов охотятся и браконьерствуют ради их рогов. Эти "ценные" части сбывают на нелегальных рынках за немалые суммы. Сейчас около 95% африканской популяции носорогов уже потеряно. В Кении, Танзании и Руанде осталось менее 600 восточных черных носорогов.

В Украине из-за действий России травмировалась тигрица

Забота и опека над животными - долг человечества, с учетом того вреда, которое люди наносят существованию животных в дикой природе часто бессознательно, обыденными действиями. Например, использованием пластика, от которого погибают дельфины.

Сейчас Россия своей кровавой войной против Украины разрушает не только жизни людей. Во время одной из внезапных воздушных атаки на Киев (11 ноября) опасную травму получила тигрица. Животное испугалось взрыва, ударилось о решетку клетки, и после этого не смогло встать. Как сообщал Центр спасения диких животных, тигрица могла повредить позвоночник во время удара.

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