Европейская болотная черепаха считается одним из самых интересных европейских пресмыкающихся.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) заметили редкую рептилию - европейскую болотную черепаху. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, который также обнародовал соответствующее видео.

"Европейская болотная черепаха - единственный представитель отряда Черепах, который встречается в дикой природе Украины. Редкая рептилия в нацпарке. Сейчас пора поиска безопасных мест для отложения яиц в земляной или с примесью песка грунт", - отметил Русев.

Он добавляет, что это редкое существо занесено в Красный список Международного союза охраны природы.

Что известно о болотной черепахе

Болотная черепаха европейская - вид пресноводных черепах, единственный представитель отряда черепах в фауне Украины. Считается одним из самых интересных европейских пресмыкающихся, чью среду обитания надо обязательно защищать. Это животные, которые очень чувствительны к ухудшению среды обитания, поэтому их можно считать "видом-показателем" качества окружающей среды. Вид также внесен в Бернскую конвенцию, запрещающую владение ими и продажу.

Продолжительность жизни - несколько десятков лет, в то же время в ботаническом саду на юге Франции одна болотная черепаха жила более 120 лет.

Интересный факт: в Днепровском зоологическом музее, в 2013 году из яиц болотной черепахи, которые в течение нескольких месяцев были выставочными образцами, вылупились трое детенышей. Как им удалось выжить и появиться на свет в музейных условиях, загадка.

Длина карапакса болотной черепахи достигает 23 см (обычно 16 - 18 см), ширина до 17 см, высота до 8 см. Имеет вид овала, гладкий, не имеет выступов, а на ногах - большие когти. На челюстях этих черепах нет зубов, их задачу выполняют острые роговые пластины. Вес взрослой особи до 1,5 кг. Молодые особи и самки имеют желтые глаза, а самцы - красные. Самцы также имеют более плоский панцирь, чем самки и в основном меньше. Хвост у них почти такой же длинный, как и панцирь.

Зиму они проводят в спячке на дне водоема.

Как писал УНИАН, недавно в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели серпокрыльца. Эти птицы могут развивать скорость более 110 км/ч и продержаться в воздухе 10 месяцев. Пернатые остановились в парке на несколько дней, потому что сейчас начался массовый выход мотыля на поверхность. В частности, комары дергуны выходят из ила лиманов и превращаются во взрослых, не кусачих комаров и сразу становятся пищей для птиц.

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