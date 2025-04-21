Ласточки и стрижи в полете хватают насекомых, как только те выходят из ила лиманов.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели стрижи - эти птицы могут развивать скорость более 110 км/ч и продержаться в воздухе 10 месяцев.

Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, сейчас через Причерноморье Украины продолжается невероятная миграция птиц.

"И среди них - ласточки и стрижи. Это изящной формы птицы", - отмечает ученый.

По его словам, сейчас над Нижнеднестровским национальным природным парком, который тоже находится в Одесской области, можно увидеть большое количество стрижей и сельских ласточек. В частности, за день через дельту реки Днестр, особенно там где есть камышовые заросли и другая растительность, можно насчитывать сотни и сотни птиц одновременно.

Ученый объяснил, что эти пернатые останавливаются в парке "Тузловские лиманы" на несколько дней, потому что сейчас начался массовый выход мотыля на поверхность.

"Миллионы комаров дергунов выходят из ила лиманов и превращаются во взрослых, не кусачих комаров. И сразу они становятся вкусной пищей... Явление невероятное. Из-под воды выходит комар, а тут на лету его хватает птица", - рассказал ученый.

Он обнародовал видео, на котором можно увидеть упомянутых птиц, которые посетили заповедные лиманы.

Что известно о стриже

Стриж - мелкая птица семейства серпокрылых. В Украине гнездовой, перелетный вид, который внешне схож с ласточкой. Стриж имеет длину тела 16-18 см, размах крыльев до 40 см, вес - 35-50 граммов. На зиму эти птицы улетают в южную часть Африки, на остров Мадагаскар.

Согласно исследованиям, стрижи способны непрерывно находиться в полете без посадки на землю 10 месяцев. Обычно, они летают со сравнительно одинаковой скоростью - от 36 до 43 км/ч, но скорость горизонтального полета может достигать 75 км/ч. Даже зафиксирована птичка, которая передвигалась со скоростью 111,6 км/ч, что было самой высокой скоростью горизонтального полета среди всех птиц.

Стриж может летать без остановок в течение 10 месяцев, иногда останавливаясь на размножение (примерно на два месяца). Ни одна другая птица не проводит столько времени в полете. За свою жизнь они могут преодолеть миллионы километров. Ночь стрижи проводят в одиночку или стаями на высоте от 400 до 3600 метров. Для ученых полностью непонятно, как стрижи отдыхают ночью, поскольку миниатюризация телеметрического оборудования, необходимого для исследований, еще недостаточна для использования на птицах такого размера.

Вид внесен в Бернскую конвенцию.

Как писал УНИАН, сейчас в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, - "взрыв" жизни. В частности, прилетели удивительные птицы - краснокнижные косари. Это птица семейства ибисовых. Длина тела - 80-90 см, размах крыльев - 115-140 см. Вес птиц - до 2 кг. Находится под охраной Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES), Боннской и Бернской конвенций и соглашения AEWA. Включен в Красную книгу Украины (статус - уязвимый).

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