Овдовевшие пингвины стоят вместе по нескольку часов и смотрят на огни соседнего города.

Самые трогательные фотографии года - овдовевшие пингвины обнимаются и любуются пейзажем. Фото выложил в своем Instagram австралийский фотограф Тобиас Баумгернтнер.

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Кадры фотограф отснял еще в прошлом году, но решил ими поделиться только сейчас - в период, когда мир борется с пандемией и многие люди страдают от того, что не могут быть рядом с близкими.

Эти пингвины, как рассказали фотографу волонтеры, потеряли своих партнеров и с тех пор регулярно встречаются, чтобы утешить друг друга. Стоят вместе по несколько часов и смотрят на огни соседнего города.

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Автор: Ольга Робейко