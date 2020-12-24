Самые трогательные фотографии года - овдовевшие пингвины обнимаются и любуются пейзажем. Фото выложил в своем Instagram австралийский фотограф Тобиас Баумгернтнер.
Читайте такжеМаленьким пингвинам в сиднейском зоопарке устроили рождественские забавы (видео)Снимки победили в международном конкурсе от журнала Ocean Graphic. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Кадры фотограф отснял еще в прошлом году, но решил ими поделиться только сейчас - в период, когда мир борется с пандемией и многие люди страдают от того, что не могут быть рядом с близкими.
Эти пингвины, как рассказали фотографу волонтеры, потеряли своих партнеров и с тех пор регулярно встречаются, чтобы утешить друг друга. Стоят вместе по несколько часов и смотрят на огни соседнего города.
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