Птицы, садящиеся на воду, похожи на гигантский розовый остров / скриншот
Более тысячи розовых фламинго по дороге в теплые края остановились передохнуть на озере Караколь в Казахстане.
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Кадры снял местный житель и выложил их в сеть.
Птицы, садящиеся на воду, похожи на гигантский розовый остров, дрейфующий по озеру.
Казахстан – традиционная остановка для многих видов перелетных пернатых.
Фламинго остаются здесь на неделю, а затем путешествуют дальше на юг - в Туркменистан и Иран.
Остров фламинго: более тысячи птиц остановились передохнуть на озере Караколь в Казахстане
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