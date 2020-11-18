Казахстан – традиционная остановка для многих видов перелетных пернатых.

Более тысячи розовых фламинго по дороге в теплые края остановились передохнуть на озере Караколь в Казахстане.

Читайте такжеВ кенийский нацпарк впервые за 8 лет вернулись целые стаи розовых фламинго (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кадры снял местный житель и выложил их в сеть.

Птицы, садящиеся на воду, похожи на гигантский розовый остров, дрейфующий по озеру.

Казахстан – традиционная остановка для многих видов перелетных пернатых.

Фламинго остаются здесь на неделю, а затем путешествуют дальше на юг - в Туркменистан и Иран.

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Автор: Людмила Жерновская