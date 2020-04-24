The Guardian: Пандемия COVID-19 очистила природу, но человечество может быстро уничтожить всю пользу

Пандемия коронавируса поспособствовала сокращению загрязнения, восстановлению дикой природы, обвалила цены на нефть и показала масштабы задач, перед которыми встало человечество.

Небо стало чище, дикая природа возвращается к вновь чистым водоемам. Множество авиарейсов были отменены, а нефть настолько обесценилась, что промышленники готовы заплатить тому, кто ее заберет у них. Еще несколько месяцев назад защитники окружающей среды могли только мечтать о таком сценарии на фоне приближающейся 50-й годовщины Дня Земли.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что эта новая более экологически чистая реальность не вызывала радости, учитывая то, что пандемия коронавируса охватила весь мир.

"Это не то, как мы хотели бы, чтобы все эти вещи произошли, Господи, нет", - сказала бывший председатель Агентства по защите окружающей среды США Джина Маккарти, которая работала в администрации Барака Обамы.

"Катастрофа указала на глубокие вызовы, с которыми мы столкнулись. Здесь нет ничего, что можно праздновать", - добавила она.

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Нынешний День Земли прошел в основном онлайн в условиях ограничений, которые были введены, чтобы не допустить распространения COVID-19. Пандемия привела к резкому сокращению загрязнения воздуха в Китае, Европе и США. А выбросы от сжигания ископаемого топлива в этом году могут сократиться на рекордные 5%. Воды в Венеции теперь чистые. Львы отдыхают на автодорогах в ПАР, по которым обычно ездят участники сафари. А медведи и койоты бродят пустыми помещениями национального парка Йосемити в Калифорнии.

Тем временем, почти каждые 8 из 10 авиарейсов в мире были отменены. Много самолетов в США взлетают только с небольшим количеством пассажиров на борту. Нефтяная промышленность, которая стала ключевым двигателем климатического кризиса и экологической катастрофы, теперь переживает потрясения. Ведь стоимость барреля в понедельникбеспрецедентно рухнула до цены -40 долларов. Это, наверное, те последствия, которые могли бы появиться в результате введения жестких политических подходов к окружающей среде после первого Дня Земли в 1970 году, когда 20 миллионов американцев вышли на улицы поддержать меры против загрязнения.

Вместо этого боль от карантина из-за COVID-19 показала, насколько громоздкая необходимая реакция мира. К примеру, прогнозируемое сокращение выбросов до сих пор не достигло объемов, которых, по словам ученых, нужно соблюдать ежегодно в течение десятилетия, чтобы избежать катастрофического влияния на климат.

"Это худший из возможных способов добиться улучшения окружающей среды, который показал нам масштабы нашей задачи", - сказал эксперт Колумбийского университета Майкл Геррард.

По его мнению, то, как люди отреагируют на возвращение к норме после окончания пандемии, сыграет определяющую роль в борьбе с экологическим кризисом.

"Ключевой вопрос, начнется ли зеленое восстановление. Используем ли мы возможность создать рабочие места в сфере возобновляемой энергетики и сделать побережья более устойчивыми к климатическим изменениям. Нынешний президент США точно не склонен пойти этим путем", - сказал Геррард.

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Маккарти, которая теперь возглавляет Совет по защите природных ресурсов, заметила, что некоторые люди в Индии впервые смогли увидеть Гималаи, потому что завеса загрязнения исчезла.

"В такие моменты начинаешь думать, захотят ли люди вернуться к тому, что было раньше. Пандемия показала, что люди могут изменить свое поведение, если это пойдет на пользу здоровью их семей. Это тот месседж относительно климата, который пропустили. Это проблема людей, а не планеты. Нам нужно показать, что можно получить и стабильную окружающую среду, и работу", - считает Маккарти.

Но проблемы в мире природы быстро не исчезнут. Различные исследования обнаружили, что Арктика, скорее всего, каждое лето до 2050 года будет без льда. А лесные пожары в Австралии в начале этого года выбросили больше углерода в атмосферу, чем вся промышленность страны за год. Первый квартал 2020 года был вторым самым теплым в истории записей.

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Экологи предупреждают, что возвращение мира к порядкам, которые были до пандемии, быстро сотрет всю экологическую пользу карантина.

"Это серьезный звонок пробуждения", - сказал эколог Томас Ловджой, автор термина "биологическое разнообразие".

"Мы сметаем бульдозером остатки природы, а потом удивляемся, когда происходит нечто подобное. Мы причинили это себе сами постоянным вмешательством в природу. И нам нужно изменить свой курс", - настаивает ученый.