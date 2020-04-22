Сегодня мир отмечает День Земли: что об этом надо знать

Первая акция в рамках Дня Земли прошла в 1970 году в США.

Ежегодно жители мира объединяются, чтобы отметить День Земли и таким образом почтить хрупкую природу планеты, которая постоянно страдает от человеческих действий. День Земли в 2020 году приходится на среду, 22 апреля.

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Рожденные по инициативе общественных организаций мероприятия ко Всемирному дню Земли побуждают людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде, привлекая немало внимания со стороны медиа, отдельных политиков и обычных граждан.

Первая акция в рамках дня Земли прошла в 1970 году в США. С тех пор празднование стало популярным, а американский сенатор Хайлорд Нельсон создал из активистской ячейки Гарварда отдельную группу, которая и занималась дальнейшим продвижением Дня Земли.

Среди крупнейших акций – 20-миллионная демонстрация, объединившая вокруг себя, в частности, сотни школ. С тех пор День Земли 22 апреля празднуется ежегодно.

Наступает День Земли, когда звучит Колокол мира – символ спокойствия и солидарности наций по проблемам экологии. Первый такой колокол, отлитый из орденов и медалей людей из разных уголков планеты, был установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 1954 году.