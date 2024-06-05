Узнайте, как быстро прогнать жалящих насекомых из сада или дома.

Осы, шершни и другие жалящие насекомые полезны на участке, поскольку охотятся на многих садовых вредителей. Однако получить болезненный укус не очень приятно, а при наличии аллергии даже смертельно опасно. Мы расскажем, как избавиться от ос в саду и дома, и надолго отпугнуть насекомых от участка.

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Как избавиться от ос в доме

Если насекомые постоянно появляются в доме - скорее всего рядом с жильем расположено их гнездо. Самый надежный способ, как избавиться от ос навсегда - это найти и убрать осиное гнездо. Обычно улья располагаются за стенами, под балконами и подоконниками, в кондиционерах и шкафах, в кладовых и подвалах.

Найти гнездо можно, проследив за полетом ос. Найденный улей уничтожают инсектицидом. Но не стоит пытаться сделать это самостоятельно, иначе насекомые сразу вас атакуют. Лучше обратиться в службу дезинцсекции своего города.

Если гнездо не найдено, то с единичными насекомыми можно бороться с помощью спреев-инсектицидов. Эффективны также клеевые ловушки против насекомых. Также стоит заделать щели и негерметичные места в стенах шпаклевкой или монтажной пеной.

Как избавиться от ос в саду с помощью самодельной приманки

В саду избавиться от насекомых можно с помощью приманок со сладкой жидкостью. Для этого разрежьте пополам пластиковые бутылки и вставьте верхнюю половину в нижнюю горлышком вниз. Емкости наполняют водой с растворенным сахаром или медом, или подслащенным алкоголем. Осы охотно залезают в такие ловушки, где и тонут.

Как отпугнуть ос неприятными запахами

Осы и шершни не любят некоторые резкие запахи. Места, в которых часто появляются насекомые, можно опрыскать такими веществами:

эфирные масла;

уксус;

растворитель;

смесь воды и средства для мытья посуды 3:1.

Также ос отпугивает запах бензина и керосина. Однако с такими веществами нужно быть осторожными - они очень пожароопасные.

Как выкурить ос и шершней

Для выкуривания насекомых из небольших нежилых помещений используют серные шашки. Такой дым отпугивает не только пчел и шершней, но также грызунов и грибок.

Если на участке заселились земляные осы, то возле их норы разводят костер, куда подбрасывают куски резины или пластика.

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