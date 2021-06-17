Экологи отмечают, что ранее такое цветение наблюдалось в мае 2015 года.

В Одессе из-за сильных осадков Черное море "зацвело" потенциально токсичными бактериями.

Об этом рассказала эколог Галина Теренько на своей странице в Facebook.

"Теперь и наше море "зацвело". "Оливковый" прилив - результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды (+19,0). На сей раз - солоноватоводной цианобактерией Aphanizomenon flos-aquae. Микроводоросль потенциально токсична, носитель нейротоксинов", - написала она.

Эколог отметила, что ранее такое цветение местные специалисты наблюдали в мае 2015 года. Тогда этот вид токсичной водоросли развивался в массе с другой цианобактерией - Nodularia spumigena.

Ливни и состояние моря в Одессе

Ранее экологи рекомендовали воздержаться от купания на одесском побережье в связи с тем, что во время ливней в акваторию городских пляжей попали поверхностные воды.

В регионе наблюдается дождливая погода, а на днях в Одессе в результате залпового ливня за 15 минут выпало 28 миллиметров осадков и затопило улицы.

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Автор: Лариса Козовая