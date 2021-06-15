В Одессе начато расследование по факту загрязнения Черного моря дельфинарием «Немо».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил прокурор Одесской области Сергей Костенко.
Он отметил, что выявлен факт того, что с территории дельфинария в ночное время в воду сбрасывались отходы.
Производство открыто по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса (загрязнение моря).
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По словам Костенко, данной проблемой также занимается Государственная экоинспекция.
Дельфинарий «Немо» находится вплотную к пляжу «Ланжерон» - одного из самых популярных пляжей среди местных жителей и туристов.
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