Из-за ливня ряд улиц были подтоплены и произошла авария на подстанции.

В Одессе в результате залпового ливня за 15 минут выпало 28 миллиметров осадков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в мэрии города, в субботу на Одессу обрушился залповый ливень. В результате в течение 15 минут выпало 28 миллиметров осадков.

«Несмотря на проводимую системную работу сотрудников «Городские дороги» по расчистке ливневой канализации, ее технических возможностей оказалось недостаточно, чтобы справиться с таким объемом осадков. Это привело к подтоплению ряда улиц», - отметили в мэрии.

В результате дождевая вода залила Балковскую, Среднефонтанскую, Приморскую, Мельницкую улицы и еще несколько в историческом центре.

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В местах наибольшего скопления воды работала техника КП «Городские дороги.

В настоящее время проезжаемость на магистральных улицах обеспечена.

Также 12 июня из-за ливня произошла авария на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Транспортная. В частности, по данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 17:50 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на подстанции – на территории ДТЭК «Одесские электросети». Подразделения автоматически направлялись по повышенному номеру вызова. Как выяснилось, произошло короткое замыкание в трансформаторе с последующим горением изоляции. Пожар ликвидировали на площади 2 кв. и примерно в 18:30.

Из-за замыкания большая часть города оставалась без электричества. Также из-за аварии произошло обесточивание водонасосной станции «Главная», и в городе на несколько часов было прекращено водоснабжение.

Электричество и вода в домах появились поздно вечером субботы.

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Автор: Лариса Козовая