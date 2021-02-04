В случае принятия закона, предупредила эксперт, градостроительная документация на госуровне не будет подлежать экспертизе и стратегической экологической оценке.

Нардепы Верховной Рады не сдержали данные ЕС обещания и отменили экологическую оценку по выяснению влияния градостроительной деятельности на окружающую среду. Народные избранники даже не обратились в профильный комитет ВР по данному вопросу.

Об этом в своем Facebook сообщила Татьяна Лампика - руководитель ГФ "Экопатруль" и ОО ПЗУ Днепропетровской области, член Общественного совета в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Лампика подчеркнула, что этот закон давал возможность оценить влияние на окружающую среду даже на этапе намерения изменения целевого назначения земельного участка.Читайте такжеГлава "Экопатруля" оценила эффективность работы руководителя Госэкоинспекции

"По мнению руководства парламента, градостроительная деятельность не является такой, что влияет на состояние окружающей среды", - выразила она возмущение.

Она предположила, что, возможно, поэтому законопроект и не поступал на рассмотрение Комитета по экологической политике.

В связи с этим Лампика назвала ситуацию критической: закон в случае его принятия отменит необходимость проведения процедуры стратегической экологической оценки по Генеральной схеме планирования территории Украины.

Руководитель ГФ "Экопатруль" предупредила, что такое решение нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Она отметила, что "за" законопроект проголосовали 258 депутатов, и назвала такие действия "приговором для СЕО в градостроительной деятельности".

Среди тех, кто поддержал отмену СЕО – девять депутатов экологического комитета. Лампика назвала их имена: Л. Василенко – "Голос", А. Задорожный, А. Криворучкина, И. Кривошеев, А. Мариковский, К. Нестеренко, Ю. Овчинникова, П. Якименко, и сам председатель Комитета А. Бондаренко. Все – "Слуги народа".

"Это те, кто больше всех пиарится на экологических вопросах, а в сессионном зале дисциплинированно поднимает руку, когда надо", – возмутилась руководитель "Экопатруля".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН