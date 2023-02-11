Исследователи впервые смоделировали, что будет, если высоко в горах произойдет прорыв таких озер.

По всему миру ледники тают с угрожающей быстотой, оставляя за собой огромные водоемы. Талая вода заполняет впадину, которая остается после ледника, образуя так называемое ледниковое озеро.

Исследователи пояснили, что по мере повышения температуры и таяния большего количества кусков ледника уровень води в озере поднимается, и жить ниже по его течению становится невероятно опасно. Если озеро поднимется слишком высоко или окружающая земля или лед отступят, озеро может взорваться, и вода пойдет вниз по горам. Это явление называется прорывом ледникового озера, и, согласно исследованию, риску подвержены около 15 млн человек по всему миру, живущих в пределах 30 миль от ледникового озера. Более половины из них сосредоточено в четырех странах - Индии, Пакистане, Перу и Китае.

Это первое исследование, в котором конкретно рассматривается потенциальное воздействие прорывов ледниковых озер. Том Робинсон, соавтор исследования и старший преподаватель Кентерберийского университета в Новой Зеландии, сказал, что прорыв ледникового озера похож на "внутреннее цунами". Он сравнил его воздействие с внезапным обрушением плотины.

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"Эти ледниковые плотины ничем не отличаются от построенных плотин, - сказал Робинсон. - Если вы возьмете плотину Гувера, у вас будет огромное озеро за ней, но если вы внезапно уберете ее, эта вода должна куда-то уйти, и она будет каскадом спускаться вниз по долине огромными паводковыми волнами".

Исследователи отметили, что самое страшное то, что эти наводнения случаются практически без предупреждения. Предыдущие прорывы ледниковых озер унесли жизни тысяч людей, разрушили имущество и важнейшую инфраструктуру.

Ученые выявили, что Кордильера-Бланка в Перу - одна из опаснейших точек этого явления. С 1941 года горный массив пережил более 30 ледниковых катастроф, от лавин до прорывов ледниковых озер, которые унесли более 15 тыс. жизней.

А в пакистанском северном регионе Гилгит-Балтистан, по словам ученых, только в 2022 году произошло не менее 16 прорывов ледниковых озер. Хотя в предыдущие годы было только шесть таких случаев.

Исследование показало, что регионом, наиболее подверженным такому риску, являются высокогорные районы Азии, в которые входят Непал, Пакистан и Казахстан. Ученые отметили, что в среднем каждый человек в этом регионе живет примерно в шести милях от ледникового озера.

Но Робинсон сказал, что регион Анд, включая Перу и Боливию, был одним из самых тревожных, учитывая, как мало исследований было проведено в этом районе. В исследовании отмечается, что за последние 20 лет ледники в Андах быстро таяли из-за глобального потепления, создавая огромные ледниковые озера и увеличивая угрозу наводнений.

Робинсон отметил, что Северная Америка и европейские Альпы не отличаются особой угрозой, потому что в окрестностях ледниковых озер живет меньше людей. По его словам, даже если опасность в этих регионах довольно высока, отсутствие населения дает им "низкий балл опасности".

Робинсон надеется, что исследование поможет мировым лидерам определить, какие страны больше всего нуждаются в системах раннего оповещения об экстремальных наводнениях, вызванных таянием ледников.

Дэвид Раунс, гляциолог из Университета Карнеги-Меллона, не участвовавший в исследовании, сказал, что оно является "мощным" с точки зрения глобального сравнения. Он отметил, что метод, который использовали авторы, может быть применен к будущим прогнозам того, где может может произойти прорыв ледникового озера.

Раунс отметил, что таяние ледников - один из самых ярких и заметных признаков климатических изменений. Недавнее исследование, ведущим автором которого был Раунс, показало, что до половины ледников планеты могут исчезнуть к концу века, даже если будут достигнуты амбициозные глобальные цели по сокращению парникового эффекта.

По словам ученых, за последние годы таяние ледников в Гренландии значительно ускорилось и распространилось вглубь острова.

По данным ученых, основным фактором будущей потери льда является Северо-Восточный Гренландский ледниковый поток. Только этот сектор длиной около 600 км и шириной 30-50 км повысит уровень моря на 13,5-15,5 мм к 2100 году. Это вызовет стремительные изменения в следующем столетии.

А 2 февраля стало известно, что с США большой ледник недалеко от Сиэтла, существовавший тысячи лет, полностью исчез.

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