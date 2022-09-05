Ледник Туэйтс может начать быстрое движение в ближайшие годы, когда он отступит выше гряды морского дна, которая помогает удерживать его на месте.

Так называемый "ледник судного дня" в Антарктиде, получивший такое прозвище из-за высокого риска разрушения и угрозы поднятия уровня Мирового океана, может быстро растаять в ближайшие годы.

Это усиливает озабоченность ученых по поводу экстремального повышения уровня океана, которое будет сопровождать его потенциальную "гибель", пишет CNN.

Ледник Туэйтс, способный поднять уровень океана на несколько метров, размывается вдоль своего подводного основания по мере нагрева планеты. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, ученые составили карту исторического отступления ледника, надеясь узнать из его прошлого, что ледник будет делать в будущем.

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Они обнаружили, что в какой-то момент за последние два столетия основание ледника отошло от морского дна и двигалось со скоростью 2,1 километра в год. Это вдвое больше, чем ученые наблюдали за последнее десятилетие или около того.

Это быстрое разрушение, возможно, произошло "недавно в середине 20-го века", сказал ведущий автор исследования и морской геофизик из Университета Южной Флориды Аластер Грэм.

Это свидетельствует о том, что Туэйтс может начать быстрое движение в ближайшем будущем, когда он отступит выше гряды морского дна, которая помогает удерживать его на месте.

"Сегодня Туэйтс действительно "держится ногтями", и мы должны ожидать больших изменений в течение коротких промежутков времени в будущем - даже от одного года до следующего - когда ледник отступит за неглубокий хребет в своем русле", - говорит Роберт Лартер, морской геофизик и один из соавторов исследования из Британской антарктической службы.

Ледник Туэйтс является одним из самых широких на Земле и по площади превышает штат Флорида. Но это лишь часть ледникового покрова Западной Антарктики, которая содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря до 4,9 метров.

По мере того, как климатический кризис ускорился, за этим регионом внимательно наблюдали из-за его быстрого таяния и способности к большим разрушениям побережья.

Еще в 1980-х годах ученые обнаружили, что, поскольку "ледник судного дня" лежит на морском дне, а не на суше, теплые океанические течения могут растопить его снизу, вызвав дестабилизацию.

В 2001 году спутниковые данные показали, что линия приземления удалялась примерно на 1 километр в год. В 2020 году ученые нашли доказательства того, что теплая вода действительно текла через основание ледника, растапливая его снизу.

Еще одно исследование 2021 года показало, что шельфовый ледник Туэйтса, который помогает стабилизировать ледник и сдерживать лед от свободного вытекания в океан, может развалиться в течение пяти лет.

В новом исследовании ученые пришли к выводам, что Туэйтс способен отступать гораздо быстрее, чем считалось недавно. Во время исследования ученым удалось задокументировать подводную территорию размером с Хьюстон.

Аластер Грэм сказал, что команда надеется вскоре вернуться, чтобы собрать образцы с морского дна, и иметь возможность определить, когда произошли предыдущие быстрые таяния. Это могло бы помочь ученым предсказать будущие изменения "ледника судного дня", который, как ранее считали ученые, будет таять медленно. Однако новое исследование, по словам Грэма, опровергает эту версию.

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Как сообщал УНИАН, в 2019 году в Западной Антарктиде под ледником Туэйтс обнаружили пустоту, объем которой можно заполнить 14 млрд тонн льда. Отмечалось, что таяние ледника Туэйтс привело к повышению уровня моря примерно на 4%.

Ледник Туэйтс: что известно

Ледник расположен в Западной Антарктиде, он известен своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня Мирового океана. Его площадь составляет около 120 тысяч квадратных километров, толщина льда составляет от 800 до 1200 метров, а скорость движения поверхности ледника - более 2 км/ч.

С 2000 года Туэйтс уже потерял 900 млрд тонн льда и эти потери только ускоряются. Теперь за год он теряет примерно на 45 млрд тонн льда больше, чем получает в результате снегопада.

В 2021 году исследователи обнаружили в его восточной части большие трещины. Плавающая часть ледника может разрушиться за следующие 5 или 10 лет. По прогнозам ученых, если ледник растает, уровень воды в мировом океане в лучшем случае вырастет на 0,6 м, а в худшем – на три метра.

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