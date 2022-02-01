На Ингулецком горно-обогатительном комбинате Группы Метинвест приняли новую экологическую программу для еще эффективного уменьшения объема выбросов - более чем на 60%.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Метинвест".

На предприятии заменят фильтровальные установки и продолжат широко применять зеленые технологии, в частности озеленят санитарно-защитную зону и в течение года высадят около 4 тысяч деревьев.

Экологические программы на Ингулецком ГОК реализовывают постоянно: в 2021 влияние на атмосферу уменьшили еще на почти на 7%, объемы производства были увеличены.

Как рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Ингулецкого ГОК Сергей Замрий, комбинат уделяет большое внимание минимизации влияния производственных факторов на окружающую среду и постоянно реализует проекты для улучшения экологической ситуации в городе и прилегающих районах.

"Утверждена полномасштабная природоохранная программа позволит нам уверенно двигаться в направлении экологической безопасности", - отметил Замрий.