Гибель толстолобов может быть связана с попаданием в турбины плотины ДнепроГЭС.

Массовая гибель толстолоба в Запорожской области может быть связана с работой плотины ДнепроГЭС, которая не оборудована устройствами для защиты рыбы от попадания в работающие турбины.

Об этом сообщили в Государственном агентстве рыбного хозяйства и мелиорации.

"Возможная причина - сброс толстолобика через турбины ГЭС, на что указывают механические повреждения туловища рыб (рубленые раны, в основном голов)", – говорится в сообщении.

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За двое суток, 21-22 июля, зафиксирована гибель 1071 экземпляров толстолоба. Часть погибшей рыбы в потоке воды, генерируемой ГЭС, выпадает на дно и остается неучтенной.

"Рыба продолжает гибнуть с каждым включением турбин. При этом ГЭС рыбозащитными устройствами не оборудована", – отметили в ведомстве.

Массовая гибель рыбы в Запорожской области

На этой неделе инспекторы рыбоохранного патруля в Запорожской области зафиксировали массовую гибель толстолоба вблизи плотины ДнепроГЭС. У погибших рыб обнаружили физические повреждения туловища - в частности, рубленые раны, отсутствие частей тела, в основном голов.

Автор: Анна Нагорная