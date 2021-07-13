У женщины покраснела и распухла рука, которую она даже не могла поднять.

Жительница Херсона накололась на ядовитый шип ската-хвостокола, защищая его от чайки.

Об этом сообщают Херсонские новости.

"Отдыхающая из Херсона во время прогулки по пляжу на Кинбурнской косе увидела настоящее противостояние чайки со скатом-хвостоколом. Крылатый хищник пытался схватить морского обитателя, но последний сопротивлялся. Девушка решила защитить рыбу и прогнала птицу. Скат пытался добраться воды, но был истощен. Поэтому жительница Херсона решила вернуть ската в море. Но не учла, что у хвостокола есть ядовитый шип, на который она и накололась", - говорится в сообщении.

У женщины покраснела и распухла рука, которую она даже не могла поднять.

"К счастью, у кого-то из отдыхающих нашлись противоаллергенные таблетки. И уже через час аллергическая реакция прошла", - сообщают Херсонские новости.

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Автор: Денис Прядко