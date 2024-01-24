Спутниковые снимки показали миграционные процессы, вызванные таянием прибрежных ледников.

Ученые нашли четыре ранее неизвестные колонии императорских пингвинов в Антарктиде. Но поводом для особой радости ученых это открытие не стало, ведь оно проиллюстрировало драматические изменения в привычном образе жизни этих птиц, страдающих от глобального потепления.

Как сообщает Британская антарктическая служба, на спутниковых снимках шельфового ледника Бранта ученые заметили четыре новые колонии императорских пингвинов, которые мигрировали в новые места размножения, поскольку их среда обитания быстро тает.

Три колонии были маленькими - менее 100 птиц. Но четвертая группа насчитывала более 5000 особей. И хотя это открытие является хорошей новостью и добавляет еще несколько тысяч пингвинов к предполагаемой популяции в 550 000 человек, ученые говорят, что это открытие также свидетельствует как экологическая угроза вынуждает колонии пингвинов перемещаться в более безопасные районы.

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Зимой тысячи колоний императорских пингвинов живут и размножаются на замерзшем морском льду, удерживаемом на побережье Антарктики. Но с годами лед под их ногами таял и откалывался, что привело к гибели тысяч пингвинов от переохлаждения и утопления. Только в прошлом году по крайней мере 19 колоний пингвинов полностью прекратили размножение из-за таяния льда, которое привело к массовой гибели птенцов.

Императорский пингвин - самый большой по размерам среди всех пингвинов. Но этот вид находится под угрозой исчезновения и, по прогнозам, исчезнет к концу века.

"Потери, которые мы наблюдаем из-за изменения климата, вероятно, перевешивают любой прирост населения, который мы получаем при обнаружении новых колоний", — сказал исследователь Британской антарктической службы Питер Фретвелл.

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