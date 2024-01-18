Эта корреляция хорошо видна в период масштабных лесных пожаров.

Загрязнение воздуха, вызванное лесными пожарами, приводит к всплескам заболевания экземой и дерматитом. Об этом изданию The Times рассказала доктор Арианна Шади Коурош из Гарвардской Медицинской школы (США).

По ее словам, она наблюдала эту тенденцию прошлым летом в Бостоне (штат Массачусетс, США), где количество пациентов с экземой резко возросло на фоне масштабных лесных пожаров в соседней Канаде.

Так, в августе 2022 года, когда масштабных пожаров не было и уровень угарного газа в воздухе Бостона был стабильным, поток пациентов с дерматологическими проблемами был небольшим. Однако в августе 2023 года, когда уровень угарного газа в воздухе увеличился в три раза из-за пожаров, число пациентов в дерматологическом отделении увеличилось в восемь раз.

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"К нам приходили пациенты с экземой, которая была хуже, чем обычно, а в некоторых случаях люди, которые не болели этим заболеванием и внезапно получили воспаление кожи", — сказала доктор Коурош.

Еще один негативный фактор лесных пожаров заключается в том, что пожарные используют средства тушения, которые содержат фосфаты аммония. Эти вещества распространяются в воздухе вместе с дымом и способствуют возникновению дерматита.

Медик отмечает, что угарный газ сам по себе может негативно воздействовать на кожу как раздражитель. Но что еще хуже, он также действует как катализатор для других раздражителей, особенно мелких частиц пыли.

Доктор Курош также отметила, что состояние кожи может ухудшиться не только из-за угарного газа от лесных пожаров, но и из-за других форм загрязнения воздуха.

Другие материалы о проблемах экологии

Как писал УНИАН, масштабные ракетные атаки россиян негативно сказываются на качестве воздуха в украинских городах. Например, в Киеве 29 декабря после российского налета резко возросла концентрация продуктов горения в северной части города.

Также мы рассказывали, что токсичный воздух в 2021 году убил более 500 тысяч человек в ЕС. Европейское агентство по охране окружающей среды утверждает, что половины смертей можно было бы избежать, сократив загрязнение окружающей среды до рекомендуемых пределов.

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