По словам ветеринарного врача Диего Пеналосы, это состояние отличается от альбинизма, поскольку у животных сохраняется нормальный цвет глаз.

Редкий полностью белый пингвин, блуждающий по чилийской Антарктиде, был снят на видео.

На кадрах, сделанных в начале января, видна самка вида Генту, которая обычно отличается черно-белыми перьями и белым пятном на макушке, пишет Independent.

"Каждый день Антарктида и это прекрасное место удивляют нас чем-то новым", - сказал Уго Алехандро Харрис Герра, повар чилийской армии, снявший на видео пингвина.

Этот экземпляр, зарегистрированный на базе Габриэля Гонсалеса Видела, в основном белый из-за лейцизма, генетического заболевания, вызванного частичной потерей пигментации оперения или меха животных. Лейцизм встречается редко, поскольку он вызван рецессивным геном и может облегчить охоту на животных хищникам.

По словам ветеринарного врача Диего Пеналосы, это состояние отличается от альбинизма, поскольку у животных сохраняется нормальный цвет глаз.

Пингвины в Антарктиде - детали

Национальный антарктический научный центр опубликовал новое видео с пингвинами возле станции "Академик Вернадский". Кадры сняли украинские биологи Тарас Перетятко и Вадим Ткаченко. На видео можно увидеть как взрослых пингвинов, так и птенцов.

"На видео есть и совсем взрослые птенцы, и еще крошечные. И очень интересный момент, как пингвин кормит своих малышей. Хорошего просмотра", - добавили они.

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