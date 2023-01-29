Европейская комиссия приняла решение обратиться в Суд ЕС против Болгарии, Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Латвии.

Европейская комиссия подает апелляцию в суд ЕС против шести стран-членов в связи с их неспособностью предотвратить появление видов, вредных для европейской природы.

Как сообщает Delfi, Европейская комиссия приняла решение обратиться в Суд ЕС против Болгарии, Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Латвии из-за невыполнения положений регламента по предотвращению и управлению появлением и распространением инвазивных чужеродных видов на территории ЕС.

Шесть государств ЕС, на которых Еврокомиссия подает в суд, не разработали, не внедрили и не сообщили ЕС о плане действий по препятствованию важнейшим путям появления или распространения инвазивных чужеродных видов, утверждают в Еврокомиссии.

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Инвазивные чужеродные виды:

Инвазивные чужеродные виды - это растения и животные, которые в результате деятельности человека непреднамеренно или специально оказываются на территории, где они обычно не встречаются. Они являются одной из пяти основных причин потери биоразнообразия в Европе и во всем мире.

Такие виды представляют серьезную угрозу для местных растений и животных Европы и, по оценкам, ежегодно обходятся европейской экономике в 12 миллиардов евро.

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